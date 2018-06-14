Başkan Yemenici’den Ramazan Bayramı mesajı

Başkan Cüneyt Yemenici mesajında şu sözlere yer verdi “Bir ibadet ayı olmasının yanında iftarı, sahuru ve teravihi ile bir yaşam kültürü olan, birlik, beraberlik ve dayanışma duygularının en yoğun şekilde hissedildiği Ramazan ayını geride bırakmanın hüznünü yaşarken, Ramazan Bayramına ulaşacak olmanın da mutluluğunu yaşamaktayız. Manevi ve milli günler, insanı insan yapan değerlerin yoğun olarak yaşandığı, güzel duygu ve düşüncelerin en üst seviyeye çıktığı, dargınlıkların unutulduğu, sevgi ve saygının katmerleştiği, herkesin birbirine hoşgörüyle baktığı en güzel anlardır. Hepimiz için büyük anlamlar taşıyan, birlik ve beraberliğimizi kuvvetlendiren, dostluk ve barış ortamı oluşturan bayramlar, taşıdıkları anlam ve öneme uygun olarak kutlanmalı, özelikle bu günlerde birbirimize ve ülkemize karşı sorumluluklarımızı daha çok hatırlamalıyız. Bu duygu ve düşüncelerle; aziz milletimizin, kıymetli Akçakocalı hemşerilerimin ve bütün İslam âleminin Ramazan Bayramını en kalbi duygularımla kutluyorum. Bayramının; gönüllere, hanelere, ülkemize ve İslam dünyasına huzur, barış, saadet ve selamet getirmesini diliyor, Sevgi ve saygılarımı sunuyorum."