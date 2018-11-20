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Başkan Yemenici'den yalnız bırakmıyor

Akçakoca Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici, her hafta ilçedeki yaşlı ve hasta vatandaşların evlerine giderek onlara moral veriyor.


Hasta ve hasta yakınlarıyla bir süre sohbet eden, rahatsızlıkları nedeniyle gününü evde geçiren hastaları ve hasta yakınlarını ziyaret ederek onların yalnız olmadıklarını hissettirerek bir nebze mutlu olmalarını amaçladıklarını belirten Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici “Sağlık insanın en büyük hazinesi. Hastalıkla mücadele etmek zorunda kalan değerli büyüklerimin; ihtiyaçlarını, sıkıntılarını soruyor ve elimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyorum. Biz annemizden babamızdan hasta olanı, yaşlılara ziyaret etmeyi gördük. Sağlık hayattaki en önemli şey ve Allah kimseyi sağlığından etmesin” diye ifade etti.

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