AK Parti Akçakoca Kadınlar Kolu Başkanı Meral Çalışkan ve yönetim kurulu üyeleri, Akçakoca Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici’nin eşi Nilay Yemenici, Akçakoca da yaşayan yetim ihtiyaç sahibi yaşlı aileleri ziyarette bulundular. Yaşlılar ve ihtiyaç sahibi ailelerin ihtiyaçlarını, hal hatırlarını soruldu ve Nilay Yemenici, kendi bizzat özel ilgilenerek ihtiyaçlarını belirledi ve not aldı.

İhtiyaç sahibi yaşlılar ile bol bol sohbet ederek gönüllerini fetheden Nilay Yemenici, ’’Elimizden gelen bütün desteğimizi göstereceğiz ve onlar bizim bir ailemiz gibi bağrımıza basacağız.Herkes üzerine düşen görevleri yapmalıdır’’ diye konuştu.