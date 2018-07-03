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03 Temmuz 2018 18:04

Başkan Yiğit, Bakan Özlü ile yatırımları değerlendirdi

DÜZCE(İHA) – Yığılca Belediye Başkanı Muzaffer Yiğit, seçimlerin hemen ardından Ankara’nın yolunu tuttu, kapıları aşındırmaya başladı.

Başkan Yiğit, Bakan Özlü ile yatırımları değerlendirdi

03 Temmuz 2018 18:04


24 Haziran seçimlerinin etkisi henüz geçmeye başlamışken, il birinciliği ve rekor sözlerini yerine getirerek bu biletleri cebine koyan Yığılca Belediye Başkanı Muzaffer Yiğit, bir dizi ziyaret ve çalışmalarda bulunmak üzere Ankara’ya gitti. Yoğun bir ziyaret planı hazırlayan Başkan Yiğit, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü’ye de ziyaret etti. Bakan Faruk Özlü ve Başkan Muzaffer Yiğit, seçim sonuçlarını ilçe teşkilatının seçim süreci değerlendirmeleri ve belediye proje ve çalışmaları hakkında bir görüşme gerçekleştirdiler.


Başkan Muzaffer Yiğit ziyaret ile ilgili yaptığı değerlendirmede "24 Haziran seçimlerini henüz bitirmişken, biz sıcağı sıcağına Ankara’ya bir dizi görüşmeler yapmak için ziyaret programımızı yaptık. Gerek belediyemizin proje ve çalışmaları hakkında görüşmeler, gerekse seçim sürecinde ilçemizde yürüttüğümüz çalışmalar konusunda görüşmelerimiz oldu. Bu bağlamda Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Dr. Faruk Özlü beyi de ziyaret ettik. Bakanımız her zaman olduğu gibi mütevazi ve misafirperver bir şekilde bizleri ağırladı. Proje ve çalışmalarımız konusunda kendisiyle istişarede bulunduk. Bunun yanında seçim sürecini de değerlendirme fırsatımız oldu. Yürüttüğümüz çalışmaları anlattık. İlçe olarak il bazında gerçekleştirdiğimiz bu başarıda kendisinin de payı olduğunu ve kendilerinin de bundan gurur duymaları gerektiğini Bakanımıza ilettim. Bakanımız Dr. Faruk Özlü’ye göstermiş olduğu ilgi ve alakadan dolayı teşekkür ediyorum” ifadelerinde bulundu.




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