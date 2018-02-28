Başkan Yiğit, Bakan Özlü ile Yığılca’nın projelerini görüştü

Yığılca Belediye Başkanı Muzaffer Yiğit, ilçede yapacağı projelere kaynak noktasında çalmadık kapı bırakmıyor. Başkan Yiğit, Ankara ziyaretinde bir günde 5 ayrı bakanlıkta görüşme yaparak projelerinin kaynak problemini çözdü. Başkan Yiğit gecenin geç saatlerine kadar da Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü ile makamında Yığılca’ya yapılacak yatırımları tek tek elden geçirdiler.

Başkan Yiğit, Bakan Özlü ile mega denecek boyutta devasa yatırımları görüştü. Yiğit, “İlçe bu yıl doğalgaza kavuşuyor. Melendere Turizm Vadisi’nde nisan ayında ilk kazma vuruluyor. Düzce-Yığılca Yığılca-Alaplı yolunda çalışmalar nisan ayı ile birlikte hızla başlıyor. Yığılca-Düzce arasına ve Yığılca-Alaplı arasına 2 adet tünelin projeleri tamamlanmak üzere. Önemli projelerin başında yer alan ve merakla beklenen Düğün Salonu ve Gençlik Merkezi’nin temeli önümüzdeki günlerde atılıyor. Eski orman deposu olarak kullanılan ve mülkiyeti İlçe Orman İşletme Müdürlüğü’ne ait 49 dönümlük taşınmazın Yığılca Belediyesi’ne aktarımı tamamlanacak. Güney Çevre Yolu projesinde de sona gelindi. Çevre yolu yaz aylarında hizmet vermeye başlayacak. Bunun yanında Yığılca da dev turizm yatırımları gündemde. Yatırımlar konusunda çalışmalar en üst düzeyde devam ediyor. İlçe merkezine on bin ton aşınma asfaltın serilme işlemi yaz sonuna kadar bitirilmiş olacak. Mahallelerde olmak üzere kaldırım ve aydınlatma çalışmaları yine yaz sonu bitmiş olacak. Ahmetçiler Mahallesi’ne yapılmış olan 300 kişilik Düğün ve Toplantı Salonu bahar ayında hizmet vermeye başlayacak. Merkezde bulunan bütün camilerde tadilat çalışmaları kademeli olarak yürütülüyordu. Kalan işlerde tamamlanarak dekoratif aydınlatmalarının da tamamlanmasıyla cami bakım işleri bahar aylarında tamamlanacak. Yığılca Meslek Yüksekokulu’na bu yıl iki yeni bölüm daha açılıyor. Yeni dönemde kayıtları kabul ederek öğretime başlanacak. İlçeye modern bir piknik alanı kazandırma çalışmalarında da son aşamaya gelindi. Kocameşe mevkisine kurulacak mesire alanı 2018 yılı sonunda bitmiş olacak” dedi.