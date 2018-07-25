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25 Temmuz 2018 17:58

Başkan Yiğit dur durak bilmiyor

DÜZCE(İHA) – Yığılca Belediye Başkanı Muzaffer Yiğit, köyleri ve mahalleleri tek tek gezerek halkın sorunlarını dinliyor çözüm buluyor.

Başkan Yiğit dur durak bilmiyor

25 Temmuz 2018 17:58


Yığılca Belediye Başkanı Muzaffer Yiğit, halk ile sık sık bir araya geliyor. İlçede devam eden çalışmalar hakkında bilgiler veren Başkanı Yiğit, “Göreve geldiğimiz 2014 yılından itibaren duraksız ilçemizin ve köylerimizin öncelikli sorunlarını tespit ederek bunların çözümü yönünde çalışmaya başladık. Projeler ürettik, üretiyoruz da. Altyapı çalışmalarımızı kusursuz tamamladık. Artık ilçemizin yüksek kesimlerinde evinin musluğundan su akmayan kimse kalmadı. Altyapı çalışmalarını tamamlar tamamlamaz hemen üstyapı çalışmalarına ağırlık verdik. Çok güzel bir şekilde de ilerlemeye devam ediyoruz. Çalışmalarımıza gün yetmiyor. Tek temennimiz ilçemizi turizm de atağa kaldırmak. Tüm bu çalışmaların yanında yoğun bir seçim temposu ve seçim öncesi 39 köyü kapsayan seçim çalışmalarımız oldu 24 Haziran günü yapılan seçimlerde ilçemiz Düzce’de 1. Sırada yerini yine korudu. Bizde hemen seçim ertesi köy köy mahalle mahalle teşekkür gezilerimizi sürdürerek hem vatandaşımızı ziyaret ediyor hem de hizmetlerde ki eksiklerimizi gidermeye çalışıyoruz’’ dedi.




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