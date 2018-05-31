Başkan Yiğit iftarda personeli ile bir araya geldi

Yığılca Belediye başkanı Muzaffer Yiğit bu yılda belediye personeli ve aileleri ile birlikte iftar yaptı. 400 kişinin katıldığı iftar programında Yığılca Kaymakamı Muhammed İkbal Yelek, İlçe Müftüsü Mehmet Nerkiz’de bulundular. Kuran tilaveti ile başlayan program, ilahi dinletileri ile devam etti.

Yığılca Belediye Başkanı Muzaffer Yiğit, "Her yıl geleneksel olarak yaptığımız iftar programlarımıza bu yıl değerli belediye personelim ve kıymetli aileleri ile başladık. Şehir parkımızda yaptığımız bu program bizler için önemliydi. 4 yıllık çalışmalarımızda canla başla çalışan, mesailerini bizler için harcayan değerli personelimizle aile havasında bir arada olmak istedik. 400 kişi ile yoğun bir katılımla iftarımızı açtık. Geleneksel iftar programlarımıza yine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Mahalle iftarlarımızı bu hafta yapıyoruz. 4 bin kişilik büyük iftarımızı ise 8 Mayıs Cuma günü gerçekleştireceğiz. Bu vesile ile tüm halkımızı iftarlarımıza davet ediyorum. İftar programımıza katılım sağlayan değerli personelime ve ailelerine teşekkür ediyor, ramazan ayının hayırlı geçmesini temenni ediyorum” dedi.