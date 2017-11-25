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25 Kasım 2017 09:54

Başkan Yiğit, Yığılca’ya yeni mesire alanı kazandırıyor

Yığılca yeni bir mesire alanına kavuşuyor.

Başkan Yiğit, Yığılca’ya yeni mesire alanı kazandırıyor

25 Kasım 2017 09:54

Yığılca Belediye Başkanı Muzaffer Yiğit, Kocameşe adı ile bilinen mesire alanını gündemine alarak hazırlanan proje ile bölgenin virane görünümünden kurtulmasını amaçlıyor.


Yığılca Belediye Başkanı Muzaffer Yiğit, hazırladıkları yeni mesire alanı projesiyle gerçekleştirilecek rekreasyon çalışmalarının ardından Kocameşe mesire alanının küçük büyük her kesime bütün sosyal alanları ile hizmet edeceğini söyledi.


Başkan Yiğit Kocameşe Mesire Alanı Projesi ile ilgili yaptığı acıkmada "Projemizi hazırladık, beğendik, içimize de sindi. Yakın bir zamanda yapımına başlanacak. Şu an gidin görün ki muazzam bir alan. Ancak bölgemizde, ülkemizde olduğu gibi ilçemizde de bu tür alanları bizler sahiplenmeyince virane hale geliyor. Her gelişinizde çöp yığınları. Her piknikçi arkasında bir yığın çöp bırakıp gidiyor. Zamanla da aileler gelmez uğramaz oluyor. İnşallah biz bu alanımızı projemizle birlikte sahipsiz bırakmıyoruz. Tamamlandığında bir aile gelip buradaki bütün sosyal tesislerden faydalanabilecek. Alanımızı tamamen izole bir hale getiriyoruz. Ailelerimiz huzur ve güven içerisinde burada dinlenip, eğlenebilecekler” dedi.


Proje kapsamında bir sosyal alan, bay ve bayan tuvaletleri, mescit, çocuk oyun grupları, otopark, çeşmeler, kamelyalar inşa edileceğini dile getiren Yiğit, “Yani bir kişinin buraya geldiğinde keşke şu da olsaydı diyebileceği ne varsa hepsini eksiksiz yapmayı amaçlıyoruz. Her çalışmamızda olduğu gibi bu çalışmamızda da büyüklerimizin emekleri büyük hepsine teşekkür ediyorum. Projemizin ilçemize hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerinde bulundu.




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