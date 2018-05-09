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09 Mayıs 2018 16:26

Başkan Yiğit’e yılın belediye başkanı ödülü

Der) tarafından yılın belediye başkanı plaketi verildi.

Başkan Yiğit’e yılın belediye başkanı ödülü

09 Mayıs 2018 16:26


Ankara’da gerçekleşen Kamu-Der ödül töreninde ilçede yapılan çalışmalardan dolayı ve Başkan Yiğit’in ‘göz nurum, mega projem’ dediği Melen Turizm Vadisi projesinin resmi anlamda olarak başlamasından dolayı KAMU-DER tarafından Yılın belediye başkanı ödülü takdim edildi.


Başkan Yiğit “Yığılca’mızı inşa edeceğiz diye vatandaşımıza sözümüz vardı. Bu çalışmalar o sözümüzün sadece bir tanesi. Yaptığımız çalışmalar tamamen bizim kendi tasarımımız. Yığılca’mızın özel ve güzel olması için hiçbir fedakarlıktan kaçınmıyoruz. İlçeye her geldiğinizde bir farklılık göreceksiniz demiştim. İşte ispatı. Bu çalışmalarımızın sürpriz bir şekilde devamı gelecek KAMU-DER Başkanımız Cevdet Baştuğ’a Kamu-Der yetkililerine ilçem ve Belediyem adına teşekkür ederim’’ dedi.




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