Başkan Yiğit’ten her mahalleye yaşam alanı

Sıfırdan oluşturulan yeşil alanlarda çocuklar için oyun gurupları, aileler için piknik alanları, dinlenme alanları gibi alanlar bulunuyor.

Yığılca Belediye Başkanı Muzaffer Yiğit projelerini gerçekleştirmeye devam ediyor. Her mahalleye yeni yaşam alanı projesi ile çalışmalarına hız kesmeden devam eden Başkan Yiğit, kısa zaman içinde ilçedeki yaşam alanı sayısını 2’den 8’e çıkarmış olacak. Sıfırdan oluşturulan yeşil alanlarda çocuklar için oyun gurupları, aileler için piknik alanları, dinlenme alanları gibi alanlar bulunuyor.

Başkan Muzaffer Yiğit çalışmalar ile ilgili olarak "2014 yılında göreve geldiğimiz zaman ilçemizde yaşam alanı yok denecek kadar azdı. 1954’de belediye olan ilçemizde o yıla kadar sadece 2 tane yaşam alanı oluşturulmuş ve bu alanlar da ilçe merkezindeydi. Biz göreve gelirken bunun bir eksiklik olduğunu ve her mahallede mutlaka bir adet yaşam alanı olması gerektiğini düşündük ve çalışmalarımızı bu yönde hazırladık. Kedipınar Sokak da devam eden yaşam alanı çalışmamızın da tamamlanması ile ilçemizdeki yaşam alanı sayısı 8’e çıkmış olacak. Oluşturduğumuz bu alanlar da küçükten büyüğe neye ihtiyaç duyuluyorsa hepsini bulunduruyoruz. Oyun gurupları, piknik alanları, dinlenme alanları. Halkımız huzur içinde aileleriyle vakit geçirebilirler. Bu çalışmalarımız tüm halkımıza hayırlı olsun" ifadelerinde bulundu.