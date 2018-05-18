Başkan Yiğit’ten Yığılca halkına müjde

Yiğit, “Önümüzdeki kış mevsimini artık evlerimizi doğalgaz ile ısıtarak geçireceğiz” dedi.

Yığılca’da doğalgaz çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü’nün 2017 yılında Yığılca ziyaretinde verdiği ilçeye doğalgaz müjdesi, nihayet gerçekleşmek üzere. Bir ay önce başlayan ve devam eden çalışmalar aralıksız sürüyor. Yığılca Belediye Başkanı Muzaffer Yiğit, devam eden doğalgaz çalışmalarını günü gününe, aralıksız, yakinen takip ediyor. Hiç bir aksaklığın yaşanmaması adına, var gücüyle yürütülen çalışmaları takip eden Belediye Başkanı Muzaffer Yiğit, doğalgaz çalışmalarının yanında belediye personelinin yürüttüğü diğer çalışmaları da bire bir takip ediyor.

Yığılca Belediye Başkanı Muzaffer Yiğit devam eden doğalgaz çalışmaları hakkında şu açıklamalarda bulundu; "Bakanımız Dr. Faruk Özlü’nün yoğun gayretleri neticesinde aldığımız, ilçemize doğalgaz sözünün gerçekleşmesine az bir zaman kaldı. Yaklaşık bir aydır yoğun bir şekilde devam eden çalışmaları bire bir, yakinen takip ediyoruz. Bu çalışma ilçemiz adına önemli bir adım. Hiç bir aksaklığa mahal vermek istemiyoruz. Bu nedenle yetkili firmamıza her konuda belediye olarak da yardımcı oluyoruz. İnşallah bu hızla doğalgazımızı evlerimize yakın bir zamanda ulaştıracağız. Önümüzdeki kış mevsimini artık evlerimizi doğalgaz ile ısıtarak geçireceğiz. Halkımıza şimdiden hayırlı olsun diliyorum" ifadelerinde bulundu.