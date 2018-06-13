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13 Haziran 2018 14:32

Başkan Yılmaz’dan sürücülere tatil uyarı

Düzce Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Yavuz Yılmaz, bayram tatili için yola çıkacak sürücüleri uyardı.

Başkan Yılmaz’dan sürücülere tatil uyarı

13 Haziran 2018 14:32


Düzce Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Yavuz Yılmaz, bayram tatiline çıkacak olan sürücülere, uzun ve kısa yol ayrımı yapmadan tüm sürücülerin seyir halinde iken mutlaka emniyet kemerlerini başta sürücüler olmak üzere tüm yolcuların takmalarını isteyerek, “Unutmayalım ki emniyet kemerinin hayat kurtardığı bilinmektedir. Bunun için bütün sürücü ve yolcuların emniyet kemerlerini harfiyen takmaları kendi faydalarına olacaktır. Diğer bir önemli konu ise seyahat esnasında sürücülerin telefonlarını kapatmalarını istiyoruz. Çünkü meydana gelen kazaların yüzde 95’i sürücü kusurundan kaynaklıdır. Bunun sebebi ise direksiyonda iken telefonla konuşmak, mesajlaşmak, sigara içmek, yorgunluk, aşırı hız ve kurallara uymamak olarak özetleyebiliriz. Tüm tedbirlere rağmen tatillerde kazalar yüzdü yüz artış gösteriyor. Bilançonun ağır olması bayramlarında neşesini kaçırıyor. Halen yaşanan açılardan ders almıyoruz. Direksiyonda ne kadar az zaman geçirirsek o kadar az kaza olur” diye konuştu.




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