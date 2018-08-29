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29 Ağustos 2018 13:37

Başkanlar bir araya geldi

DÜZCE(İHA) – Düzce ili belediye başkanları ortak sorunları görüşmek üzere Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay başkanlığında bir araya geldiler.

Başkanlar bir araya geldi

29 Ağustos 2018 13:37


Düzce il merkez, ilçe ve belde başkanları Düzce Belediyesi Aydınpınar Tesislerinde Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay başkanlığında bir araya geldi.


Başkanlar ilk olarak tesisi ve Aydınpınar şelalesini gezdiler. Ardından toplantı yaptılar.


Ve sahipliğini üstlenen Düzce Belediye başkanı Dursun Ay, “Aylık Belediye Başkanları toplantısını Aydınpınar Şelalesinde yapıyoruz. Başkanlarımıza şelalemizi gezdirdik.


Düzce’nin sorunlarını ve Düzce’yi ilgilendiren sorunları görüşeceğiz, değerlendireceğiz, istişarelerde bulunacağız. Çöp sorununu da konuşacağız, diğer sorunları da konuşacağız ve çözümler üzerinde çalışacağız. Düzce Belediyesi diğer belediyelere destek vermekte. Belediyeler kendi aralarında da yardımlaşıyor. Bu konuların tamamını burada görüşeceğiz. Tüm belediyelerin AK Partili olmasının da avantajı var. Sürekli görüşüyoruz, bir arkadaşımızın bir şeye ihtiyacı olduğunda diğer arkadaşımız hemen ona yardım ediyor” dedi.


Açıklamanın ardından toplantı basına kapalı olarak devam etti.




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