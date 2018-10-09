İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Başsavcı Çelik'ten Başkan Ay'a ziyaret

Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay’a Düzce Cumhuriyet Başsavcısı Sedat Çelik’ten anlamlı ziyaret.

Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay'a Düzce Cumhuriyet Başsavcısı Sedat Çelik'ten anlamlı ziyaret.


Başkanlık görevindeki birinci yılını dolduran Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay makamında ziyaretçileri ile bir araya gelmeye devam ediyor. Düzce Cumhuriyet Başsavcısı Sedat Çelik Düzce Belediye Başkanlığı makamında ziyaret ettiği Dursun Ay'ın birinci yılını kutladığını ve başarılarının devamını dilediğini iletti.


Ziyaretinden dolayı çok memnun olan Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay Başsavcı Sedat Çelik'e teşekkürlerini iletirken kendisine de yeni görev yeri olan Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı görevinde başarılar diliyorum dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.