Başvurular pazartesi başlıyor

Projede 35 yaş üstü işsiz erkekler, kadınlar ve engelliler hedef kitle olurken, okullarda çalışmak isteyenler pazartesi günü İŞKUR’a başvuru yapabilecek. Başvurular Cuma akşam mesai bitiminde sona erecek.

Okulların açılmasına sayılı günler kala Milli Eğitim Müdürlüğü ile İŞKUR ortaklığında hazırlanan proje imzalandı. İmzalanan proje ile okullardaki müstahdem, kaloriferci ve güvenlik açıkları kapatılarak okulların ve öğrencilerin daha sağlıklı eğitim görmeleri sağlanacak. Bu amaçla hazırlanan proje İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit ile İŞKUR İl Müdürü Ferhat Acar arasında imzalanan protokolle hayata geçti. Proje için 525 Kişinin okullarda temizlik, bakım ve onarım çalışanı olarak istihdamı sağlanacak. Projenin önemli kısmı ise hedef kitle olarak 35 yaş üstü erkelerin, kadınların ve engellilerin iş gücüne kazandırılması hedefleniyor.

10 Eylül Pazartesi günü başlayacak başvurular 14 Eylül Cuma günü sona erecek.