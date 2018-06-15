Diğer
Kategoriler
15 Haziran 2018 15:05

Batı Karadeniz sahilleri tıklım tıklım

Düzce’nin Akçakoca ilçesinde sahiller tatilcilerin akınına uğradı.

Batı Karadeniz sahilleri tıklım tıklım

15 Haziran 2018 15:05

4 günlük Ramazan tatilini fırsat bilen tatilciler, otel ve pansiyonları doldurdu.


Batı Karadeniz bölgesi Akçakoca’da 30 kilometrelik sahil şeridinde kumsallar tıklım tıklım doldu. Ramazan Bayramı namazı sonrası plajlara akın eden turistler tatilin tadını çıkarmaya başladı.Bayramın ilk günü kumsallar dolarken, pansiyon ve otellerde doluluk oranı yüzde yüze çıktığı belirtildi.


Akçakoca Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici, ilçeye gelen yerli ve yabancı turistlerin bayramlarını kutladı. Yemenici, otel ve pansiyonlarda doluluk oranının yüzde yüze ulaştığını belirterek, ’’İlçemizde Ramazan Bayramı öncesi tüm işletmeler ve belediyemiz hazırlıklarını tamamladı. 4 Günlük tatil ilçemizde belirgin şekilde hissediliyor. İlçemizin tanıtımı için tüm çabaları gösterdik. Ayrıca bu sezon sahillerde boğulma olaylarına yönelik tüm tedbirleri itfaiye ekiplerimiz ve özel idaremiz tarafından alındı. Bu sezon güvenlik önlemlerini tam anlamıyla artırdık’’ diye konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER DÜZCE HABERLERİ
DÜZCE HAVA DURUMU
29
°
C
  • Cumartesi
    29°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    27°C
  • Pazartesi
    Yer Yer Sağnak Yağışlı
    27°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    27°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç