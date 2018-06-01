Batı Karadeniz Turları başlıyor

Türkiye’nin en büyük seyahat acentelerinden biri olan Anı Tur Akçakoca otel yöneticileri arasında düzenlenen bir protokol ile farklı gezi ve konaklama seçeneklerinin içinde yer aldığı gezi paketleri satılmaya başlandı.

Akçakoca turizminin gelişimine büyük katkı sağlayacak olan yeni projeyle ilgili olarak basın mensuplarına verdiği bir iftar yemeğinde açıklama yapan Akçakoca Oteli yöneticisi İbrahim Can, “Bu projeyi uygulama kararı aldık. Sezon itibariyle Şile - Ağva - Kerpe - Kefken başlangıçlı, yüzme ve diğer aktivasyonlar içeren iki gece konaklamalı bir paket tur seçeneğimiz var. Bir diğer seçenek ise Akçakoca - Amasra ve Safranbolu’yu kapsayan 3 gece 4 günlük bir tur. Yine üçüncü bir seçenek olarak da Şile, Akçakoca ve Ereğli’yi kapsayan 2 gecelik bir tur alternatifi. Fiyatların çok uygun belirlendiği bu turlara katılmak isteyenler için erken müracaat avantajları da seçenekler arasında. Türkiye’nin en büyük seyahat acentelerinden biri ile yaptığımız bu işbirliği üzerinden önümüzdeki haftalarda tur otobüslerinin Akçakoca’ya geleceklerini öngörüyoruz. Karadeniz’de yüzme fırsatı sunan tek turizm hizmeti özelliği taşıyan turlarımızın başlamasıyla birlikte, bu durumdan başta Yukarı mahalle tarihi pazarı olmak üzere, birçok kişi ve işletme de istifade edecek. En önemlisi de Akçakoca’nın tanıtımı noktasında elimiz daha da güçlenecek” dedi.