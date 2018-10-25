Batı Karadenizde dev dalgalar mendireği aştı

Düzce’nin Akçakoca İlçesi’nde denizde etkili olan rüzgar nedeniyle kıyıda 5 metreyi bulan dalgalar oluştu.
Düzce'nin Akçakoca İlçesi'nde denizde etkili olan rüzgar nedeniyle kıyıda 5 metreyi bulan dalgalar oluştu. Dalgakıranları aşan dalgalar balıkçı barınağına kadar ulaştı.
Karadeniz'de saatte 30 kilometre hızla esen rüzgar sonucu Akçakoca sahillerinde 5 metreyi bulan dalgalar oluştu. Sahillere dalgalar vururken, Akçakoca Balıkçı Barınağı'nda dalgakıranları aşan dalgalar iç bölgelere kadar girdi.
Balıkçılar, barınaktaki sandallarını kıyıya çekerek güvene aldı.Balıkçılar sağanak yağış ve dev dalgalar nedeniyle avlanmaya çıkamadı.