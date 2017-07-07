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07 Temmuz 2017 15:34

Batı Karadenize bir mavi bayrak daha çekildi

Akçakoca Belediyesi çalışmaları sonucunda Mavi Bayrak almayı hak eden Çuhallı Plajına bayrak çekildi.

Batı Karadenize bir mavi bayrak daha çekildi

07 Temmuz 2017 15:34


Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türkiye Çevre ve Eğitim Vakfı’nın (TÜRÇEV) değerlendirmeleri sonucunda 2017 yılında da Mavi Bayraklı plajlar arasında yer alan Çuhallı Plajında bayrak töreni yapıldı.


Mavi bayrak törenine Akçakoca Kaymakamı Yasin Öztürk, Düzce İl Turizm Müdürü Özcan Budak, Belediye Başkan yardımcıları Ali Direk, Suat Madenci, daire müdürleri, meclis üyeleri, muhtarlar, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.


Mavi Bayrak çekilmesi öncesi saygı duruşu ve istiklal marşı okundu,İstiklal marşı okunması sırasında plajda güneşlenen çok sayıda vatandaş saygı duruşu için ayağa kalkarken bazı vatandaşlar ise oturmayı tercih ettiler.


Yapılan protokol konuşmalarının ardından Kaymakam Yasin Öztrük, İl Müdürü Özcan Budak, Belediye Başkan Yardımcılarının katılımı ile Mavi Bayrak Çuhallı plajı gönderine çekildi.


Ardından plajı gezen protokol üyeleri gelen misafir turistlerle konuşarak mavi bayraklı plajı anlattılar.


Tören sonrası ikramlarla program sona erdi.




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