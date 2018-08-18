Bayram trafiğinde jandarmadan köpekli, drone’lu uygulama

Drone’ların kullanıldığı uygulamada ayrıca bomba köpeği ve tütün tespit köpekleri de kullanıldı.

Yaklaşan Kurban Bayramı ile birlikte trafiğin arttığı D-100 Karayolu Düzce kesiminde Düzce İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, araçlar ve otobüslere yönelik gece "Huzurlu Bayram" uygulaması yaptı. Özellikle aranan şahısları tespit etmek için çalışma yapan ekipler, otobüslerin bagajlarında ve araçlarda da arama yaptı. İl Jandarma Alay Komutanlığına bağlı ilçe ve belde jandarma komutanlıklarının da destek verdiği uygulamada şahısların GBT sorguları yapıldı. Ayrıca araç ve otobüslerin bagajlarında taşıdıkları yükler kontrol edildi.

Drone ile yol ve araç kontrolü

Kurban Bayramı’nda toplumun huzurunu bozma girişimlerine karşı yapılan uygulamada drone ile karayolu üzerindeki olumsuzlukları da belirlemeye çalışan jandarma ekipleri, ayrıca uygulama noktasına gelen araçların da yine drone ile takibini de yaptı.

Kurban bayramı için memleketlerine giden vatandaşları taşıyan otobüslerin yoğun şekilde arandığı uygulamada İl Jandarma Alay Komutanlığında görev yapan bomba arama köpeği Nano ile tütün tespit köpeği Majör de ekiplere destek verdi. Nano ve Majör, otobüslerin bagaj kısmını didik didik aradı.

Yetkililer; Kurban Bayramı’nda herhangi olumsuz bir durum yaşanmaması için artan bayram trafiğinde şahıslar ve araçlar üzerinde uygulama yapıldığını belirterek, Kurban Bayramı’nın huzur içerisinde ve insanların sevdikleriyle birlikte geçirmesi için çalışmalarının bayram süresince de 24 esasıyla devam edeceğini belirtti.