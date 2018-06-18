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18 Haziran 2018 18:17

Bayramın ilk günü kaybolan kişi ölü bulundu

Düzce merkeze bağlı Hacıaliler köyünden kaybolan şahsın cesedi, Soğancılar köyü mevkiinde metruk bir fabrikada bulundu.

Bayramın ilk günü kaybolan kişi ölü bulundu

18 Haziran 2018 18:17


Edinilen bilgilere göre, Ramazan Bayramı’nın ilk gününde köylüler tarafından DSİ’ye ait sulama kanalı kenarında otururken görülen Ekrem Dinar isimli şahıs ortadan kayboldu. 50 yaşındaki Ekrem Dinar’dan 3 gündür haber alınamayınca, şahsın yakınları durumu jandarmaya haber verdi. Jandarma ekipleri de Ekrem Dinar’ın kaybolduğu bölgede yaptıkları incelemenin ardından AFAD ve DAKE ekiplerinden yardım istedi. Ekipler Ekrem Dinar’ın bulunması için çalışma başlattılar. Gidebileceği yerleri araştıran ekipler ayrıca şahsın son olarak görüldüğü sulama kanalında da arama çalışması yaptı.


Ekipler çalışmalara bugünde devam etti. Çalışmalar sonucunda Soğancılar köyü mevkiinde bulunan metruk bir eski fabrika binasının içinde Ekrem Dindar’ın (50) cesedine ulaşıldı.


Güvenlik ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.




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