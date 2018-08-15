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15 Ağustos 2018 09:31

Bayramlıklar başkan amcadan

Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay Kurban Bayramı öncesinde ihtiyaç sahibi çocukların bayramlıklarını bizzat verdi.

Bayramlıklar başkan amcadan

15 Ağustos 2018 09:31


Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde bulunan Hayır Çarşısına gelen ihtiyaç sahibi ve aileleri ile buluştu. Düzce Belediye Meclis Üyesi ve Sosyal Yardım İşleri Koordinatörü Gönül Asuk, Sosyal Yardım İşleri Müdürü Ayşe Kılıç ile personelin de hazır bulunduğu, Kurban Bayramı öncesinde çocuklara bayramlık dağıtımına katılan Başkan Ay “müdürlüğümüzce önceden belirlenen ihtiyaç sahibi aileler ve çocukları ile bizzat görüşmek, hediyelerini kendim vermek istedim. Bizim anlayışımızda çocuk sevindirmenin yeri ayrıdır. Onların yüzünde bir tebessüm görmek bizler için yeterlidir. Bayramlar da bunun için bir vesiledir. Kurban Bayramında yeni kıyafeti olmayan hiç çocuğumuz kalmasın inşallah” dedi.




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