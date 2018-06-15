Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici taksici esnafını ziyaret etti

Duraklara eli boş gitmeyen Başkan Yemenici, bayramını kutladığı taksicilere çikolata ikram etti.

Taksicilerin her bayram tatil yapamadan çalıştığını dile getiren Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici taksici esnafıyla bol bol sohbet etti. Kenti en iyi gözlemleyenlerin taksiciler olduğunu belirten Başkan Yemenici, şoförlerden gördükleri her sorunu kendilerine iletmelerini istedi.

Ziyaret sırasında taksicilerin meselelerini de dinleyen Başkan Yemenici, Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanlığıyla koordineli çalıştıkları ifade etti.