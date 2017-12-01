Belediye Başkanı Dursun Ay TSO toplantısına katıldı

Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay Düzce Ticaret ve Sanayi Odası’nın (TSO) daveti üzerine meclis toplantısına katıldı. TSO Başkanı Fahri Çakır, TSO Meclis Başkanı Ertan Taşlı ve meclis üyelerinin de bulunduğu toplantıda konuşan Meclis Başkanı Ertan Taşlı toplantı açılışında yaptığı açıklamada iş dünyası için belediyelerin büyük öneme sahip olduğuna dikkat çekerek “iş dünyamızın belediyemizden büyük beklentileri var. Düzce Belediyesi, iş dünyamızı yakından ilgilendiren bir kurumdur. Başkanımızı ziyaretimizde kendisinin her konuda yanında olacağımızı ve görev süresi içinde Düzce TSO meclisinin yapabileceği her konuda destek sağlayacağını söylemiştik. Bugün de bu toplantı ile bir örneğini yapıyoruz zaten. Kendisine ilgisinden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay’a yeni görevinde başarılar dileyerek açıklamalarına başlayan Düzce TSO Başkanı Fahri Çakır da Başkan Ay’a konuşmasında şu ifadelere yer verdi: “Değerli başkanımız hoş geldiniz, şeref verdiniz. Mecliste bulunmanız bizim için ayrı bir değerdir. Devraldığınız Düzce kolay bir Düzce değil, ancak her yüksek dağın üzerinden bir yol geçer, sizin de bu yolu bulacağınızdan eminiz. Allah yardımcınız olsun, bizler de her zaman yanınızdayız. Tekrardan yeni görevinizde başarılar diliyorum.”

Toplantı davetinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Dursun Ay da açıklamalarında iş dünyası ile yapılacak iş birliğine dikkat çekerek ”Beni buraya davet ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Ben de biliyorsunuz sanayi ortamından geldim. Ben de bir teknik elemanım. İşçiliğinden patronluğuna her noktasında bulundum, tecrübe edindim. Sizin sorunlarınızı ve isteklerinizi doğru anlayacağımı düşünüyorum. Düzce Belediyesini hiç beklemediğimiz bir anda Başkanımız Mehmet Keleş’in istifasından sonra devraldık. Dolayısıyla göreve geldiğimiz günden itibaren talepleri ve sorunları en ince ayrıntısına kadar değerlendiriyoruz. Belediyenin kademelerini tek tek inceliyoruz ve projeleri yakından takip ediyoruz. Bu projeleri Ankara’da sayın bakanımıza da anlattık. Ben, her zaman birlikten ve istişareden yanayım. Vatandaşlarımızın ve sizlerin de görüşü bizim için büyük öneme sahiptir” dedi.

Toplantı sonunda Fahri Çakır ve Ertan Taşlı, Başkan Ay’a Düzce Sanayi Envanterini içeren ve Düzce Üniversitesinin de destekleri ile yapılan araştırmaların derlemelerinden oluşan kitabı hediye etti.