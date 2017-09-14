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14 Eylül 2017 13:50

Belediye Başkanı Keleş,‘’Ülkesini seven bireyler olarak yetişecekler’’

Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş, 18 Eylül Pazartesi günü başlayacak olan 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılına ilişkin bir mesaj yayınladı.

Belediye Başkanı Keleş,‘’Ülkesini seven bireyler olarak yetişecekler’’

14 Eylül 2017 13:50


Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş, mesajında yaz tatilinin ardından okul çağındaki çocukları ve aileleri yoğun bir temponun beklediğine işaret ederek öğrencilere ve ailelerine başarılı, verimli eğitim yılı dileklerinde bulundu.


Başkan Mehmet Keleş mesajında “Okul sıralarında oturan öğrencilerimiz ülkemizin hedeflerine ulaşmasında yarının idarecileri, meslek ve kariyer sahibi kişileri olacaklardır. Her bir öğrencimiz bu hedeflere yönelik, eğitim ve öğretim alacaklardır. Yine, her bir öğrencimiz, ailesini, toplumu, ülkesini seven bireyler olarak yetişecektir. En temel ülkü de öğrencilerimizin her alanda yararlı bir birey olarak kendilerini geliştirerek, ülkelerini geliştirmeleri olmalıdır. Geleceğimizin, ülkemizin teminatı olan öğrencilerimizin başarılı bir hayat yolunda ilerlemelerini temenni ediyor, 2017 - 2018 eğitim öğretim yılının, başta öğrenci ve öğretmenlerimiz olmak üzere bütün vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerinde bulundu.




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