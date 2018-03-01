Belediye Başkanı Yemenici gençlerle buluştu

Öğrencilerin yoğun ilgisiyle karşılaşan Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici “Herkesin hayatta hedefleri olmalı. Bu hedeflere ulaşmak için karşınıza çıkacak sorunlara hazırlıklı olmalısınız. Bu altyapının sizde oluşabilmesi için öncelikle iyi bir insan olmanız ve doğru bir eğitim görmeniz gerekir. Kendinize güvenin ve sürekli kendinizi geliştirmeye çalışın” diyerek tavsiyede bulundu.

Konuşmasında sık sık kendi yaşamından kesitlerle örnekler vererek gençlere seslenen Başkan Yemenici “Zorluklar karşısında inancınızı yitirmeyin. Hiçbir başarı tesadüf değildir. Çalışmadan bir başarıyı elde edebilmek imkansızdır. O nedenle başarıyı çalışarak elde edeceğinizi asla unutmayın” diye ifade etti.

Gerçekleştirdiği konuşma sonrası öğrencilerin sorularını yanıtladı. Barbaros Anadolu Lisesi Okul Müdürü Nurettin Çabuk düzenledikleri kariyer günlerinde Başkan Yemenici’yi konuk etmekten mutluluk duyduklarını belirterek “Başarılarla dolu bir meslek yaşamı olan Başkan Cüneyt Yemenici’yi hem bir tıp insanı hem de bir siyasetçi olarak konuk etmekten mutluluk duyduk. Çocuklarımıza çok güzel mesajlar verdiği için kendisine teşekkür ediyoruz” diye ifade etti.