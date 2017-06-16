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16 Haziran 2017 12:49

Belediye başkanlar birliğinde bereket sofrası

Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş Belediye Başkanlar Birliği (BBB) Genel Başkanı olarak TRT AVAZ programı için 4 yabancı uyruklu Müslüman öğrenci ile iftar sofrasında bir araya geldi.

Belediye başkanlar birliğinde bereket sofrası

16 Haziran 2017 12:49


TRT AVAZ’da yayınlanan Bereket Sofrasının yeni bölümü Belediye Başkanlar Birliğinde çekildi. Türkiye’de öğrenim gören yabancı uyruklu Müslüman öğrencileri Türkiye’de politikacılarla ve çeşitli kurumlarla iftar sofrasında buluşturmayı amaçlayan programın yeni bölümü Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş’in Genel Başkanlığını yaptığı Belediye Başkanlar Birliğinde çekildi. Ankara’da Belediye Başkanlar Birliği Genel Merkezinde çekilen programda Özbekistan, Kırgızistan, Afganistan ve Azerbaycanlı 4 Müslüman öğrenci iftar sofrasında Genel Başkan Mehmet Keleş ve Yönetim Kurulu üyeleri ile birlikte iftar sofrasında oruç açtılar. BBB Genel Başkanı ve Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş, Türkiye’de öğrenim gören yabancı uyruklu Müslüman öğrencileri iftar sofrasında ağırlamaktan mutluluk duyduğunu belirtti ve ‘ Ramazan ayının en büyük hikmeti, kardeşlik, dostluk ve dayanışma duygularımızı daha da güçlendirmesidir. Bu vesile ile bir kez daha dünya üzerindeki tüm Müslümanların Ramazan ayını kutlarım. Ülkemizde öğrenim gören Müslüman kardeşlerimize de başarılar diliyorum" dedi.




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