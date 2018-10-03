Belediye personeline görevde yükselme eğitimi

Düzce Belediyesi personel donanımını artırmak ve hizmette kaliteyi artırmak amacıyla düzenlediği Kurum İçi Eğitim programlarına devam ediyor. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünce açılan görevde yükselme programı sınav öncesi ilgili birim personeline meclis salonunda eğitim verildi. Zabıta Müdürlüğüne en son 2002 yılında yapılan görevde yükselme programı İtfaiye Müdürlüğü personeline belediye tarihinde ilk kez gerçekleştirildi. Eğitim programı sayesinde itfaiye eri sıfatı ile görev yapan personeller ‘İtfaiye Çavuşu' unvanı, Zabıta Müdürlüğünde görev yapan memurlar ise ‘Zabıta Komiseri' ve ‘Zabıta Amiri' olma fırsatını elde edecek. Meclis salonunda verilecek eğitim sonunda düzenlenen sınavda başarılı olanlar için görevde yükselme süreci başlayacak. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada uzun zaman sonra düzenlenen bu eğitim sonunda belediye personelinin mevzuat ve hizmet konularında daha donanımlı olacağı belirtildi.