Beşiktaş, özel konuğu Düzceli Uzun’u ağırladı

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Fenerbahçe ile oynayacağı maça hazırlanan Beşiktaş, Düzce Valisi Zülkif Dağlı’nın eşi Nurgül Dağlı ve Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay’ın eşi Nursel Ay’ın yardımları ile BJK Nevzat Demir Tesisleri’ne giden Hürriyet Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi Düzceli Mehmet Ali Uzun’u ağırladı. Teknik Direktör Şenol Güneş ve futbolcular, Mehmet Ali Uzun ile hatıra fotoğrafı çektirdi ve imzalı forma hediye etti.

Vali Zülkif Dağlı’nın eşi Nurgum Dağlı ile Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay’ın eşi Nursel Ay’ın okul ziyaretinde Beşiktaşlı futbolcuları görmek istemesi talebinin yerine gelmesine Mehmet Ali Uzun çok mutlu oldu.