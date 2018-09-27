Beyaz önlüklerle hekimliğe ilk adım

Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin düzenlediği 2018-2019 Tıp Fakültesi Akademik Yıl Açılışı ve Önlük Giydirme Töreni, Cumhuriyet Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Safinaz Ataoğlu, Tıp Fakültesi Akademik Yılı Açılışı ve 23. Dönem Önlük Giydirme Töreni için bir arada olmaktan dolayı gururlu olduğunu ifade etti.

Saygın ve onurlu hekimlik mesleğini tercih eden öğrencileri kutlayan Prof. Dr. Safinaz Ataoğlu, öğrencilerin amacının Fakültelerini bitirmek, ideallerinin ise çalışkan, üretken ve başarılı bir hekim olarak ülkemize ve insanlığa değer katmak olması gerektiğine işaret etti. Düzce Üniversitesi'nin önceliğinin her zaman öğrenciler olduğunu belirten Prof. Dr. Ataoğlu, onları en iyi şekilde yetiştirmek için akademisyenler olarak ellerinden gelen tüm gayreti göstereceklerini vurguladı. Beyaz önlüğün saflığın, aydınlığın ve dürüstlüğün simgesi olduğunu ifade eden Prof. Dr. Safinaz Ataoğlu, “Bugün hekimliğe ilk adımı atıyorsunuz. Önlüklerinizi bembeyaz giyiyorsunuz. Tüm yaşatınız boyunca da önlüklerinize leke sürdürmeyeceğinize inanıyoruz.” diyerek sözlerini sonlandırdı.

Programda konuşan Düzce Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İdris Şahin, öğrencilerin başarılı bir üniversite, güzel ve sakin bir şehir seçtiklerini söyledi. Tıp biliminin 10 bin yıllık tarihi olduğunu belirten Prof. Dr. Şahin, insanların zor zamanlarında hekimlerin önemli rollerinin olduğunu dile getirerek hekimliğin her zaman çok değerli bir meslek olduğunun altını çizdi.

Açılış konuşmalarının sonrasında Önlük Giydirme Töreni'ne geçildi. Düzce Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İdris Şahin, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Safinaz Ataoğlu, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şerif Demir, Tıp Fakültesi Dekan Yardımcıları Prof. Dr. Bora Büken, Doç. Dr. Abdulkadir İskender ve öğretim üyelerinin ellerinden beyaz önlüklerini giyen Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri, hekimliğe ilk adımı atmanın heyecanını ve mutluluğunu yaşadı.