Beycilerde yeni oyun alanları

Yenileme çalışmaları kapsamında Beyciler’de bulunan 2 oyun alanı onarımı yapılırken başka bir alanda daha yeni bir park yapıldı.

Düzce Belediyesi sosyal yaşam alanlarının bakımı ve onarımına devam ediyor. Beyciler mahallesinde yürütülen çalışmalar kapsamında mahallede bulunan iki adet çocuk oyun grubunun tamir bakım ve onarımının yanı sıra bazı oyun grupları da yenilendi. Fen İşleri Müdürlüğü park ve bahçeler müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda sık sık tahrip edilen oyun alanlarında denetimler daha da sıklaştırılacak. Ayrıca Beyciler mahallesinde ortaya çıkan talep doğrultusunda yeni bir alana daha çocuk oyun grubu yerleştirildi. Düzce Belediyesi kaynakları ile yapılan çocuk oyun parkındaki çalışmalar kısa süre içinde tamamlanacak.