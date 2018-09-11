Beyköy yolu yeniden asfaltlanacak

Düzce Belediyesi, şehrin yoğun gelişim gösterdiği Doğu-Batı yönünde ulaşım akslarının rahatlaması ve trafik akışının da güvenli bir şekilde işlemesi için yatırımlarına devam ediyor. Fen İşleri Müdürlüğünün yedi farklı ekiple muhtelif yerlerde yürüttüğü çalışmalar kapsamında Beyköy beldesi ile Düzce şehir merkezi arasındaki ulaşımı sağlayan Gazhane Caddesi ve devamının yeniden asfaltlanması için çalışmalar başladı. Tramer kazıyıcı ile cadde üzerinde yapılan asfalt kazıma işleminin ardından caddenin tamamı Beyköy sınırlarına kadar yeniden asfaltlanacak.

Cadde ve bulvarlarda trafiği tehlikeye atacak eksikliklerin kalıcı çözümlerle giderilmesine özen gösteren ekipler, Beyköy yolunda bozulmuş asfalt ve çukurların ortadan kaldırılması için çalışmalarını en kısa zamanda tamamlayacak.