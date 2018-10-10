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Beyköy yolunda kavşak çalışması başladı

Düzce Belediyesi Beyköy yolunda kavşak düzenleme ve peyzaj çalışmalarına başladı.


Düzce Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri trafiğin daha rahat olması adına hız kesmeden çalışmalarına devam ediyor. Beyköy yolunda kavşak çalışmalarına başlayan ekipler en kısa sürede kavşak çalışmalarının tamamlanması için tüm gayretlerini gösterdiklerini belirtti.


Kavşak yapımı hakkında konuşan Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay: ‘'vatandaşımızın öncelikli taleplerinden olan altyapı ve ulaşım çalışmalarını bir bir uygulamaya başladık, Beyköy yolu kavşağı çalışmaları tamamlandığında çok yönlü ve rahat bir ulaşım sağlayacağız. Amacımız daha rahat ve güvenli bir Düzce trafiği bunun için elimizden geleni yapacağız'' dedi.

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