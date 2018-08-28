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28 Ağustos 2018 16:17

Beyköy’e bağlantı için çalışmalar sürüyor

Düzce Belediyesi Şehirlerarası Otobüs Terminalinin Beyköy yolu ile bağlantısı için çalışmalar devam ediyor.

Beyköy’e bağlantı için çalışmalar sürüyor

28 Ağustos 2018 16:17


Düzce Belediyesi Fen işleri Müdürlüğü ile İmar ve Şehircilik Müdürlüğü işbirliği ile sürdürülen yeni yol açma çalışmaları muhtelif yerlerde devam ediyor. Ekipler son olarak Şehirlerarası Otobüs Terminalinin Beyköy yolu ile bağlantısını sağlamak amacıyla açılan yolda çalışmalarını sürdürüyor. İmar haritası üzerinde belirlenen yol alanında dolgu çalışmalarını yapan Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri yeni yolun kısa süre içinde tamamlanması için tam kadro yol açma işlemine devam ediyor. Terminal ile Beyköy yolu arasında açılacak yeni yol ile ulaşımın daha kısa ve güvenli bir biçimde sağlanması amaçlanıyor.




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