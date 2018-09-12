Bilardo 4. tur maçlarıyla devam ediyor

Düzce Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile Bilardo Federasyonunun düzenlediği 3 Bant Bilardo Türkiye Şampiyonası İl Birinciliği müsabakaları Gençlik Merkezi Savaş Bulut Bilardo Salonunda devam ediyor. Şampiyonada 5. gün geride kaldı ve 4. Tur müsabakalarıyla devam ediyor.

3 Bant Bilardo Türkiye Şampiyonası Düzce İl Birinciliği turnuvasında üçerli gruplar halinde sporcular mücadele ediyor. 3. tur müsabakalarının ardından gruplardan çıkmayı başaran sporcular 4.tura yükseldi. 4.tur 1.Grupta Kazım İlker Canbul, Muzaffer Kahraman, Hasan Yıldız 2.Grupta ise Savaş Bulut, Salih Tekkeli ve Şamil Özçelik Final Grubuna kalmak için istekalarını konuşturacaklar.