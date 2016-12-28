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28 Aralık 2016 10:04

Bilardo aday hakem kursu Düzce’de yapıldı

Bilardo aday hakem kursu Düzce’de yapıldı

28 Aralık 2016 10:04

Düzce’de açılan bilardo hakem kursu 24 hakem adayının katılımı ile gerçekleşti.
Türkiye Bilardo Federasyonu, Düzce Bilardo İl Temsilciliği ile Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Düzce ilindeki bilardo hakem sayısını çoğaltmak için Gençlik Merkezi Bilardo Salonunda açtığı hakemlik kursuna 24 hakem adayı katıldı.
Bilardo İl Temsilcisi Fatih Kerim Öztürk, bilardoya Düzce’de ilginin yoğun olduğunu söyledi. İl Temsilciliği’ne geldikten sonra Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci ile federasyon yöneticileriyle kurduğu iyi diyalog sayesinde başarılı çalışmalara imza atan Fatih Kerim Öztürk, bilardoya kazandırdıkları yeni hakemler sayesinde bu sporun daha da kalkınacağını ifade etti. Öztürk, "İlimizde hakem sayımızda azalma olduğundan girişimlerimiz sonucunda aday hakem kursu açıldı. Bu kurs sayesinde bilardo sporuna yeni hakemler kazandırıldı. Şu ana kadar yeterli hakemimiz olmadığı için 2016 yılı faaliyetlerimizde zorluklar yaşıyorduk. Bilardo sporunun daha yaygınlaşması, profesyonelce yapılması için müracaat ettik ve 24-28 Aralık 2016 tarihlerinde Düzce ilimizde bilardo aday hakem kursu açmış olduk" dedi.
Düzce’de yıldızı her geçen gün artan bilardo sporunda il temsilcisi Öztürk “Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci bilardoya her türlü desteği veriyor. Kalıcı Konutlara yapılan Gençlik Merkezine 4 maç masalı bilardo salonu yapıyor. Bu salondan lisansı olan her bilardo sporcusu ücretsiz faydalanabilecek. Bu proje Türkiye’de bir ilk olacak. Federasyon yetkilileri de bu projeden çok memnun. Hem federasyonumuz adına hem de Düzceli bilardo severler adına Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci’ye çok teşekkür ediyoruz” dedi.



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