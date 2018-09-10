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Bilardo il birinciliği başladı

3 Bant Bilardo Türkiye Şampiyonası il birinciliği 2.

etap müsabakaları Gençlik Merkezi Savaş Bulut Bilardo Salonunda başladı.


Düzce Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile Bilardo Federasyonunun düzenlediği 3 Bant Bilardo Türkiye Şampiyonası İl Birinciliği 2.Etap müsabakaları Gençlik Merkezi Savaş Bulut Bilardo Salonunda başladı. Şampiyona 8 gün sürecek. 3 Bant Bilardo Türkiye Şampiyonası Düzce İl Birinciliği turnuvasına 42 sporcu katılıyor. Sporcular il birincisi olmak için kıyasıya mücadele ediyor.

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