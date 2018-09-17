Bilardo il şampiyonu Salih Tekkeli oldu

Düzce Gençlik Merkezi Savaş Bulut Bilardo Salonunda 7 gün süren ve 42 sporcunun kıyasıya mücadele ettiği Türkiye Şampiyonası İl Birinciliği müsabakalarında finaller nefes kesti. Finaller sonunda Salih Tekkeli birinci olarak Düzce'nin bilardodaki ilk ismi oldu.

42 sporcu birinci turdan başlayarak elemelere katıldı. 4. Tur ile birlikte final şekillenirken müsabakalar heyecan dolu anlara sahne oldu. 4.tur 1.Grupta Kazım İlker Canbul, Muzaffer Kahraman, Hasan Yıldız 2.Grupta ise Savaş Bulut, Salih Tekkeli ve Şamil Özçelik final grubuna çıkmak için yarıştı.

4.tur müsabakalarında rakiplerini geride bırakan Savaş Bulut, Salih Tekkeli ve Hasan Yıldız final grubunda yarışmaya hak kazandı.

Onlarca bilardo sever final müsabakasını izlerken son ana kadar şampiyonun adı belli olmadı. Müsabakanın sonunda aldığı serilerle Savaş Bulut'u geride bırakıp şampiyonluğa uzanan Salih Tekkeli, Düzce'nin bilardo şampiyonu oldu. Türkiye Şampiyonası İl Birinciliği müsabakalarında Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Tesisler Şube Müdür Vekili Ramazan Azın ile Düzce Bilardo İl Temsilcisi Fatih Kerim Öztürk dereceye giren sporcuları tebrik ederek kupa ve madalyalarını takdim etti.