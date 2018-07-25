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25 Temmuz 2018 12:53

Bilardoda Savaş Bulut üçüncü oldu

Hatay’ın Anavatana Katılışı 3 Bant Bilardo Kupasında Düzceli Bilardo sporcusu Savaş Bulut üçüncü oldu.

Bilardoda Savaş Bulut üçüncü oldu

25 Temmuz 2018 12:53


Hatay Büyükşehir Belediyesi sponsorluğunda Defne Belediyesi’nin katkılarıyla, Hatay’ın anavatana katılışının 79’uncu yıldönümü kutlamaları münasebetiyle düzenlenen elit bilardocuların bulunduğu Özel Türkiye 3 Bant Bilardo Şampiyonası’nda Düzceli usta bilardocusu Savaş Bulut üçüncü oldu.


3 gün boyunca Çekmece Bilardo Spor Kulübü’nde düzenlenen ve 96 başarılı bilardocu katıldığı turnuvada Savaş Bulut üçüncü olarak Düzce’yi başarı ile temsil etti.


Turnuvanın finalinde ise 2015 Dünya Kupası Şampiyonu Tayfun Taşdemir ile 2017 Dünya Kupası 3’üncüsü Lütfi Çenet karşı karşıya geldi. İki milli sporcunun zorlu mücadelesinde Çenet, 40-32’lik skorla galip ayrılarak şampiyonluğu göğüsledi.


Savaş Bulut, "Hatay’da bulunmak ve yurdumuzun böyle güzide bir ilinden Düzce’mize kupa ile dönmek mutluluk verici. Ekim ayında Batman’da yapılacak olan Türkiye Şampiyonasına hazırlanıyorum. Bu turnuvada güzel bir hazırlık oldu. Beni destekleyen Düzce Belediyesi’ne, Düzce Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne, Gürhan Kabak’a ve Theory’ye çok teşekkür ediyorum. Umarım ilimizi en iyi şekilde temsil etmeye devam ederim” dedi.




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