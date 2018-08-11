Bildirmeyene cezai işlem uygulanacak

Düzce’ye yaklaşık bin adet küçükbaş ve 3 bin 500 adet büyükbaş olmak üzere toplam 4 bin 500 adet hayvanın giriş yapacağını bildiren Tarım ve Orman İl Müdürü Harun Kabaoğlu, mevcut hayvanlarla birlikte ele alındığında ise yaklaşık olarak 2 bin 500 baş küçükbaş ve 10 bin baş büyükbaş hayvanın kurbanlık olarak değerlendirileceğinin tahmin edildiğini bildirdi.

Kabaoğlu, yoğunlaşacak olan hayvan hareketleri ve bu hareketlere bağlı olarak yaşanması muhtemel olumsuzlukların önüne geçebilmek amacı ile gerekli olan önlemlerin alındığını, işletmeler ve hayvan pazarında kontrollerin en sıkı şekilde yapıldığını kaydetti.

Kurban seçimi ve alımı sırasındaki dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında uyarıda bulunan Kabaoğlu, dini ölçülere uygun olması, sağlıklı, besili olması, gebe olmaması, küpeli olması, büyükbaş hayvanların pasaportlarının bulunması, küçükbaş hayvanların nakil belgelerinin olması, kurbanlık olarak seçilecek sığır ve mandaların 2 yaşını doldurmuş, koyun ve keçilerin ise 1 yaşını doldurmuş olmasına dikkat edilmesi gerektiğini bildirdi.

Ayrıca Kabaoğlu, hayvan sahiplerinin, kesilen hayvanlarını İl veya İlçe Müdürlüklerine 7 gün içinde bildirmemeleri halinde 915 TL idari para cezası uygulanacağını da bildirdi. Cadde, sokak ve park gibi kamu alanlarında kurbanlık hayvan kesimlerinin yasak olduğunu hatırlatan Kabaoğlu, kesimlerin ruhsatlı mezbaha ve kombinalarda veya Kurban Hizmetleri Komisyonları tarafından belirlenen geçici kesim yerlerinde Veteriner Hekim kontrolünde yapılacağını belirtti.

Kabaoğlu, Çevre temizliği ve halk sağlığı açısından kurban atıklarının kalın poşetler ile çöpe atılması veya sokak hayvanlarının erişemeyeceği şekilde derin çukurlara gömülmesi uyarısında da bulundu.

Kabaoğlu, “Bu bağlamda yetiştiricilerimizin ve personellerimizin Kurban Bayramını yakınları ve sevdikleriyle birlikte huzur ve güven içerisinde gönül rahatlığıyla geçirmesi için Valilik koordinasyonunda ilgili kurum ve kuruluşlarca gerekli tüm tedbirler alınmıştır” dedi.