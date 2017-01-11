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11 Ocak 2017 16:34

Bilgi yarışması başlıyor

Bilgi yarışması başlıyor

11 Ocak 2017 16:34

Düzce Belediyesi tarafından bu yıl 12’incisi düzenlenecek olan Geleneksel Ortaokullar arası Genel Kültür Bilgi Yarışması 2016-2017 Sezonu için süreç başladı.
Bu yıl Merkez ve çevre İlçelerden 43 Okulun yer alacağı Bilgi Yarışması kura çekimi 12 Ocak Perşembe günü Saat 14.00 da Kültür Merkezi toplantı Salonunda yapılacak. Bu yıl yarışmalara Cumayeri, Çilimli, Gümüşova ve Akçakoca İlçeleri ile Beyköy beldesinden okullar yoğun ilgi gösterdi. Yarışmalar bu yıl açılışı yapılan Kültür Merkezinde düzenlenecek.



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