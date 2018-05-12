Bilim Kültür ve Sanat günlerinde muhteşem final

Bilim Kültür ve Sanat Günleri” muhteşem bir finalle sona erdi.

Bilim Kültür ve Sanat Günlerinin son gününde Düzce Üniversitesi 15 Temmuz Demokrasi Meydanı gerçekleştirilen Rodeo, Balon Futbolu ve sonrasında Binicilik ve Geleneksel Türk Okçuluğu Topluluğu’nun okçuluk gösterileri ile eğlenceli anlara sahne oldu. Türk Halk Kültürünü Tanıtma ve Yaşatma Topluluğu’nun sergilediği Karadeniz yöresine ait halk oyunu gösterileri ilgi ve beğeniyle takip edilirken, Düzce Üniversitesi öğrencileri birbirinden farklı birçok etkinlikle yine keyifli saatler yaşadı.

Etkinliklerde, Üniversite İçi Öğrenci Futbol Turnuvası Kupa Töreni de gerçekleştirildi. Birbirinden çekişmeli müsabakalar sonucunda şampiyon olan İşletme Fakültesi, kupasını Teknoloji Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayhan Şamandar’ın elinden aldı. İkinci olan Mühendislik Fakültesi’ne kupasını Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı Tahir Güney takdim ederken, 3.lük başarısını elde eden Teknoloji Fakültesi’ne ise İdari ve Mali İşler Daire Başkanı Mehmet Aygan tarafından kupası takdim edildi.

İstiklal Konferans Salonu’nda ise Düzce Üniversitesi Tiyatro Topluluğu tarafından “Guguk Kuşu” adlı tiyatro oyunu sergilendi. Bir akıl hastanesinde yaşananları konu alan gösteride Topluluk öğrencileri, sanatsal yeteneklerini başarılı bir sahne performansıyla birleştirerek izleyicilerin beğenisini kazandı.

Tiyatro gösterisinin ardından, Düzce Üniversitesi öğrencilerinin oluşturduğu “DANTE” adlı müzik grubu sahne aldı. Seslendirdiği şarkılarla dinleyicilere müzikle dolu bir bahar akşamı yaşatan Düzce Üniversitesi öğrencileri, gecenin finalinde sahneyi ünlü rock grubu Grup Pilli Bebek’e bıraktı.

Düzce Üniversitesi’nde bulunmaktan ve öğrencilerin gösterdiği yoğun ilgiden dolayı büyük mutluluk duyduklarını ifade eden Pilli Bebek üyeleri, birbirinden değerli parçaları seslendirerek Düzce Üniversitesi öğrencilerini coşturdu. Grup Pilli Bebek’in ardından DJ gösterisi ile sona eren “3. Bilim Kültür ve Sanat Günleri”, final sınavları öncesinde öğrencilere hayatlarında unutamayacakları anlar yaşattı.