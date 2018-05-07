Bilim Sanat günleri başlıyor

Bilim, Kültür ve Sanat Günleri” 8-9-10 Mayıs 2018 tarihlerinde Düzce Üniversitesi’nde gerçekleştirilecek.

Düzce Üniversitesi’nin bu yıl 3.sünü düzenlediği “Bilim, Kültür ve Sanat Günleri” üç gün boyunca 15 Temmuz Demokrasi Meydanında, konferans salonlarında ve Düzce Üniversitesi stadyumunda düzenlenecek birbirinden farklı ve etkileyici etkinliklerle öğrencilerin hafızalarında yer tutacak.

Bu yıl Düzce Üniversitesi Öğrenci Konseyi ve Öğrenci Topluluklarının işbirliğiyle gerçekleştirilecek olan Bilim, Kültür ve Sanat Günlerinde her gün 10’a yakın etkinlikte öğrencilerin, 1 yıllık eğitim- öğretim hayatının stresinden uzaklaştırılarak yaklaşan final öncesi moral bulmaları sağlanacak.

Düzenlenecek etkinlikler boyunca; birbirinden farklı aktiviteler, çeşitli sportif faaliyetler ve kupa törenleri, tiyatro gösterileri, ülkemizin değişik yörelerinden halk oyunları gösterileri ve sıra gecesi, Düzce Üniversitesi gruplarının gösterileri, orkestralar, sürpriz sanatçılar, sürpriz ikramlar ile 40’a yakın tanıtım ve satış standı Düzce Üniversitesi öğrencileriyle olacak.

Düzce Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada, "3. Bilim, Kültür ve Sanat Günlerine tüm öğrencilerimizi bekliyoruz” denildi.