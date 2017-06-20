Diğer
Kategoriler
20 Haziran 2017 22:22

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan Özlü Düzce’de

DÜZCE (İHA) – Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Üretim Reform Paketinden çıkartılan zeytin alanları ile ilgili, “Endüstri bölgeleri kurmak istiyorduk.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan Özlü Düzce’de

20 Haziran 2017 22:22

Halen kurmaya engel bir durum söz konusu değil. Olsa iyi olurdu, olmaması da bir sıkıntı değil” dedi.


Bakan Faruk Özlü, Düzce’nin Kaynaşlı ilçesi belediyesi tarafından düzenlenen iftar yemeğine katıldı. Bakan Özlü, Üretim Reform Paketi’nden çıkarılan zeytinlik maddesi ile ilgili açıklamada bulunarak, “Üretim Reform Paketi başlangıçta 76 maddeydi. Zeytinlikler bunun içinde sadece 2 maddeydi. Şimdi 74 madde vardı. Komisyonda da genel kurulda da ilaveler oldu. 100 maddeyi geçti. İçerisinde üniversite kurulumları geldi, bir takım yeni vergisel indirimler geldi. Türkiye’de ki üreticilerin, sanayicilerin, önünü açacak olan çok değerli bir pakettir. Önümüzde ki günlerde bunları tek tek anlatacağım. Sanayi sitelerini taşıyacağız, yeni OSB’ler kuracağız. Bütün amacımız Türkiye’yi sanayisi ile büyüyen, sıçrama yaptıracak bir düzenleme yapmaktı. Bunu başardığımızı düşünüyorum. Zeytinlikler konusu, aslında az önce de söyledim. Paket içerisinde sadece 2 maddedir. Düşündüğümüz bölgeler vardı. Güney Marmara gibi, Balıkesir, Bandırma gibi. Bu bölgelerde endüstri bölgeleri kurmak istiyorduk. Halen kurmaya engel bir durum söz konusu değil. Olsa iyi olurdu, olmaması da bir sıkıntı değil. Fakat şunu ifade etmek isterim. Mevcut kanun zeytincilikle ilgili kanun 39 yılında çıkmış bir kanun. 1995 yılında ve 2008 yılında kısmi revizyon görmüş bir kanun. Bu kanun ihtiyaçları karşılamıyor. İhtiyaçlar karşılanmadığı sürece, ihtiyaçlar ortada durduğu sürece bu tekrar gündeme gelebilir. Ancak bizim şu anda meclisten geçen pakette çok önemli yapacağımız işler var. Bunlara yoğunlaşacağız” diye konuştu.


Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü daha sonra kentte bir takım ziyaretlerde bulunmasının ardından Ankara’ya hareket etti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER DÜZCE HABERLERİ
DÜZCE HAVA DURUMU
25
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    25°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    30°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    30°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    32°C
DÜZCE NAMAZ VAKİTLERİ
  • 26 RAMEZÂN 1438
  • 21 Haziran 2017
  • Çarşamba
  • İmsak :02:56
  • Güneş :05:17
  • Öğle :13:08
  • İkindi :17:09
  • Akşam :20:38
  • Yatsı :22:40
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!