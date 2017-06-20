Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan Özlü Düzce’de

Halen kurmaya engel bir durum söz konusu değil. Olsa iyi olurdu, olmaması da bir sıkıntı değil” dedi.

Bakan Faruk Özlü, Düzce’nin Kaynaşlı ilçesi belediyesi tarafından düzenlenen iftar yemeğine katıldı. Bakan Özlü, Üretim Reform Paketi’nden çıkarılan zeytinlik maddesi ile ilgili açıklamada bulunarak, “Üretim Reform Paketi başlangıçta 76 maddeydi. Zeytinlikler bunun içinde sadece 2 maddeydi. Şimdi 74 madde vardı. Komisyonda da genel kurulda da ilaveler oldu. 100 maddeyi geçti. İçerisinde üniversite kurulumları geldi, bir takım yeni vergisel indirimler geldi. Türkiye’de ki üreticilerin, sanayicilerin, önünü açacak olan çok değerli bir pakettir. Önümüzde ki günlerde bunları tek tek anlatacağım. Sanayi sitelerini taşıyacağız, yeni OSB’ler kuracağız. Bütün amacımız Türkiye’yi sanayisi ile büyüyen, sıçrama yaptıracak bir düzenleme yapmaktı. Bunu başardığımızı düşünüyorum. Zeytinlikler konusu, aslında az önce de söyledim. Paket içerisinde sadece 2 maddedir. Düşündüğümüz bölgeler vardı. Güney Marmara gibi, Balıkesir, Bandırma gibi. Bu bölgelerde endüstri bölgeleri kurmak istiyorduk. Halen kurmaya engel bir durum söz konusu değil. Olsa iyi olurdu, olmaması da bir sıkıntı değil. Fakat şunu ifade etmek isterim. Mevcut kanun zeytincilikle ilgili kanun 39 yılında çıkmış bir kanun. 1995 yılında ve 2008 yılında kısmi revizyon görmüş bir kanun. Bu kanun ihtiyaçları karşılamıyor. İhtiyaçlar karşılanmadığı sürece, ihtiyaçlar ortada durduğu sürece bu tekrar gündeme gelebilir. Ancak bizim şu anda meclisten geçen pakette çok önemli yapacağımız işler var. Bunlara yoğunlaşacağız” diye konuştu.

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü daha sonra kentte bir takım ziyaretlerde bulunmasının ardından Ankara’ya hareket etti.