Diğer
Kategoriler
20 Haziran 2018 11:12

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü;

DÜZCE(İHA) – Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr.

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü;

20 Haziran 2018 11:12

Faruk Özlü, MÜSİAD Düzce Şubesi tarafından düzenlenen Dost Meclisi toplantısına katıldı. Burada yaptığı konuşmada bazı STK’lar için “Yurt dışında belli kesimler Türkiye’de OHAL var OHAL kalksın diyorsa bizim Türkiye’de ki bu sivil toplum kuruluşları da aynısını söylüyor. Sizin aklınız fikriniz yok mu?” dedi.


MÜSİAD Düzce Şubesi tarafından her ay düzenli olarak yapılan Dost Meclisi toplantısının onur konuğu Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü oldu.


Bakan Faruk Özlü, bazı STK’lara yüklenerek “MÜSİAD camiasının fikirleri, önerileri yerli ve milli, arada ki fark budur. Türkiye’de şöyle bir trend var. Özellikle bu yurt dışında ki kuruluşlarla, şirketlerle iş yapan sanayicilerimiz, iş adamlarımız onlarla çok sık temasta oldukları için oturup konuşuyorlar ve fikir alışverişinde bulunuyorlar. Onların fikirlerinden çok etkilenen bir kesim var. Sanki böyle yabancı fikirlerin yurt dışından gelen fikirlerin Türkiye mümessili gibi Türkiye temsilcisi gibi bu arkadaşlarımız. Örneğin, Fransa’da, Almanya’da İngiltere’de belli kesimler Türkiye’de OHAL var OHAL kalksın diyorsa bizim Türkiye’de ki bu kesimler, bu sivil toplum kuruluşları da aynısını söylüyor. Dinliyor, tercüme ediyor ve bunu bize öneriyor. Sizin aklınız fikriniz yok mu? Sizin akli melekeleriniz dumura mı uğradı? Sizin neden kendinize ait fikirleriniz yok? Türkiye’de böyle bir kesim var. Kendisine ait fikirleri olmayan, Yabancı fikirlerin, yurt dışında ki fikirlerin Türkiye temsilcisi gibi davranan sivil toplum kuruluşları var. Ama MÜSİAD bunlardan değil. MÜSİAD yerli, milli ama küresel” dedi.


MÜSİAD Düzce Şube Başkanı Vefa Pehlivan ise konuşmasında, "İş dünyası olarak, üretim ve istihdamın artırılması ve ülke ekonomisinin ileri taşınması adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bunun da en büyük itici gücünü, iç ve dış siyasette istikrar ortamı oluşturuyor. İstikrar ise, halkın desteği ile göreve gelmiş güçlü iktidarlarla mümkündür. Dünyanın bir kırılma yaşadığı bu dönemde ülkemizin birlik ve beraberliği, güvenliği ve huzuru için, ekonomik ve terör saldırılarına karşı durabilmesi için Güçlü Hükumet yanında güçlü meclise de ihtiyaç vardır. Bu sebeple MÜSİAD olarak 24 Haziran’da yapılacak seçimin istikrar için önemli olduğunu belirtmiştik” dedi.


Konuşmaların ardından ise MÜSİAD üye olanlara üyelik kartları ve plaket verildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER DÜZCE HABERLERİ
DÜZCE HAVA DURUMU
28
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    28°C
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    28°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    28°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç