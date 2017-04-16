Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Özlü oyunu kullandı

Faruk Özlü, oyunu memleketi Düzce’nin Çilimli ilçesinde kullandı. 1008 No’lu sandıkta oyunu kullanan Özlü, “Yarından itibaren işimize geri döneceğiz. Çalışacağız, çalışacağız, çalışacağız” dedi.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, referandum oylaması kapsamında oyunu Düzce’nin Çilimli ilçesi Anadolu Lisesi 1008 No’lu sanıkta kullandı. Bakan Özlü’ye, AK Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, AK Parti İl Başkanı Hikmet Keskin ve partililerde eşlik etti. Bakan Faruk Özlü oy kullanma işleminin ardından ise yaptığı açıklamada, “Bu bir halk oylaması akşam inşallah sonucu alacağız ama bizim gönlümüz Düzce’nin bir destan yazmasıdır. Düzce’nin Türkiye birincisi olmasını arzu ediyoruz. Olur muyuz olmaz mıyız bilmiyoruz ama Düzce her zaman gönlümüzde Türkiye birincisidir. Bugünden itibaren projelerimize yoğunlaşacağız. Daha kuvvetli bir şekilde takip edeceğiz ve sonuçlandıracağız. Yarından itibaren tekrar işimize döneceğiz. Türkiye ve Düzce için projelerimizi yapacağız. Çalışacağız, çalışacağız, çalışacağız” diye konuştu.