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28 Aralık 2016 18:56

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan dolandırıcılara karşı uyarı

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan dolandırıcılara karşı uyarı

28 Aralık 2016 18:56

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından ‘Dolandırıcılık’ uyarası yapıldı.
Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Basın Müşavirliğinden yapılan yazılı açıklamada “Son zamanlarda bakanlığımız şikâyet hattına yapılan ihbarlarda bazı kötü niyetli kişilerin telefonla vatandaşları arayarak kendilerini bakanlığımız yetkilisi gibi tanıttıklarını ve ‘Son model akıllı telefon kazandınız’ denilerek belirtilen hesaba bir miktar para yatırmaları ve bu suretle bu telefona sahip olacakları belirtilmiştir. Yine bazı kimselerin vatandaşın cep telefonlarına ‘Devlet destekli hibe kredisi başvuruları başlamıştır. Belirtilen telefonu arayarak başvuru yapabilirsiniz’ mesajı gönderdikleri belirlenmiştir. Bu numarayı arayanlardan ise TC kimlik nosu, ev adresi, telefon numarası gibi şahsi bilgilerini aldıkları kaydedilmiştir. Bakanlığımızın bu tür uygulamaları olmadığını belirterek, kötü niyetli dolandırıcılara karşı vatandaşlarımızı dikkatli olmaları konusunda uyarmak isteriz. Vatandaşlarımız, bu tür telefonlarla gelen taleplere kesinlikle itibar etmemeli, bu ve benzeri bir durumla karşılaştıklarında derhal güvenlik güçlerine müracaat ederek bilgi vermeleri ve cumhuriyet başsavcılığına suç duyurusunda bulunmaları gerekmektedir” denildi.



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