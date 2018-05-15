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15 Mayıs 2018 15:50

Binlerce Düzceli Filistin için sokaklara döküldü

Amerika Birleşik Devletleri’nin Kudüs’e Büyükelçilik açması ve onlarca Filistinliyi şehit etmesi ile ilgili Düzceliler, İsrail’e tepki yürüyüşü düzenledi.

Binlerce Düzceli Filistin için sokaklara döküldü

15 Mayıs 2018 15:50


Amerika Birleşik Devletleri’nin Kudüs’te büyükelçilik açması ve devamında İsrailli askerlerin Filistin’de yaptığı katliam tüm ülkede olduğu gibi Düzce’de de tepkilere neden oldu. Bu sebeple Düzce’de ki siyasi partilerin il başkanları, milletvekili aday adayları, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan daire amirleri ve Düzcelilerin katıldığı bir yürüyüş düzenlendi. İsrail’e tepki adı altında düzenlenen ve yaklaşık 3 bin kişinin katıldığı yürüyüş Düzce Belediyesi ile Anıtpark arasında yapıldı. Yürüyüşe katılanlar sık sık “Katil İsrail, katil Amerika” sloganları attılar.


Yürüyüşe katılanlar adına açıklama yapan AK Parti İl Başkanı Hikmet Keskin, “Amerika Birleşik Devletleri’nin Büyükelçiliğini Kudüs’e taşımasını, İslam’ın ilk kıblesi, kadim Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıma girişimini kabul etmemiz mümkün değildir. Bu girişim bizim için yok hükmündedir. ABD bu girişimiyle BM’yi, BM kararlarını ve uluslararası hukuku açıkça hiçe saydığını göstermiş, bölgedeki ihtilafın çözümünde bir arabulucu değil açıkça bir taraf olduğunu ilan etmiştir. Kudüs’ün, gerek Birleşmiş Milletler kararlarıyla, gerekse uluslararası antlaşmalarla garanti altına alınmış statüsünü değiştirecek her türlü adımdan şiddetle kaçınılması şarttır. BM Genel Kurulu’nun ve İslam İşbirliği Teşkilatı’nın Kudüs konusundaki son kararları ortadayken, ABD’nin hayata geçirdiği bu sorumsuz ve hukuksuz girişim, Ortadoğu’da kanı ve göz yaşını artırmaktan, kaosu derinleştirmekten başka bir amaca hizmet etmeyecektir” dedi.


Yürüyüş ardından okunan duanın ardından son buldu.




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