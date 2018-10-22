Bir dokunuşla kentin en seçkin yerleri haline geldi

Ulaşımdan altyapıya, sosyal ve kültürel çalışmalardan yeni yaşam alanlarına kadar geniş bir yelpazede hizmetlerini hayata geçiren Başkan Yemenici, ilçenin geçmiş yıllarda hiç hizmet almayan birçok noktasına ulaşmaya devam ediyor.

Başkan Yemenici; göreve geldiği günden itibaren kentin atıl durumda ve mezbelelik olan alanlarını halkın hizmetine açılması için önemli uğraşlar verdi. Yıllardır hizmet görmeyen yolları bozuk ve bakımsız bir çehreye sahip olan Osmaniye mahallesi Çetin Aydoğan caddesi, Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici'nin özverili çalışmalarıyla prestij kazandı. Harman yeri futbol sahasıyla, yine bu noktaya konulan piknik masalarıyla, çocuk parkıyla, spor aletleriyle geçtiğimiz yıl gerçekleşen yol çalışmalarıyla doğayla iç içe bir ortamda çocukların, bisiklet sürenlerin, gece gündüz demeden spor yapanların her yaştan insanın uğrak yeri haline geldi.

Çetin Aydoğan Caddesinde geçen yıl gerçekleşen yol çalışmalarının ardından geçtiğimiz günlerde yine aynı caddenin diğer kısmının yenileme çalışmalarına başlanıldı.