Bir Osmanlı Aliminin Çileli Yılları isimli kitap yayınlandı

Dr. Mehmet Kalaycı ve Düzce Üniversitesi Türk Dili Bölümü Öğretim Görevlisi Dr. İsmail Alper Kumsar tarafından hazırlanan “Bir Osmanlı Aliminin Çileli Yılları: Ebu Sehl Numan Efendi” isimli kitap yayınlanarak okurların beğenisine sunuldu.

Hitabevi Yayınları tarafından basılan bu kitapta, Ebu Sehl mahlaslı Numan Efendi (1700?-?) isminde bir Osmanlı âlimi ve bürokratının hayatı, özellikle Tebriz’de müftülük göreviyle başlayan dokuz yıllık dönem merkeze alınarak anlatılıyor.

Eserin zeminini, Numan Efendi’nin bu süreçte yaşadıklarını nazma döktüğü 254 beyitlik destanı oluşturuyor. Kütüphanelerin tozlu rafları arasında kalmış ve müellif hattı olarak tek nüsha hâlinde günümüze ulaşmış bu destan, sadece Numan Efendi’nin hayatının belirli bir kesitine değil, Osmanlı tarihinin Lale Devri ve sonrasındaki dönemine de ışık tutuyor. Bu hâliyle “Bir Osmanlı Âliminin Çileli Yılları: Ebu Sehl Numan Efendi” isimli kitap, edebiyattan sinemaya, tarihten sosyolojiye kadar pek çok alan için kayda değer bir tahlil çerçevesi sunuyor.

Kitapta, genelden özele bir akış takip ediliyor; bu çerçevede önce Numan Efendi’nin günümüze ulaşabilmiş eserlerinden hareketle hayat hikâyesi sunuluyor. Ardından Numan Efendi’nin destanı hem muhteva hem de edebî değer bakımından tahlile tabi tutuluyor. Son olarak da destanın latinize edilmiş versiyonu ile sadeleştirilmiş biçimi, onar beyitlik karşılıklı sayfalar halinde sıralanıyor. Edebî metinlerin sadece teknik özelliklerine odaklanan benzer çalışmalardan belli ölçüde ayrışan bu eser, Numan Efendi’nin destanını merkeze almış bir biyografi çalışması görünümü arz ediyor.